Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Конечно наши продажные чинуши, которые получают деньги и от диаспор,  и от Запада завозят специально мигрантов в Россию.Россию ждёт судьб...
  • Сергей Карабухин
    Люди уже заметили закономерность – что все КУ-КУ которые против Путина больны шизофренией – психическим заболеванием,...Зеленский не так ...
  • Meerflieger
    А что, в Сирии друзья евреев к власти рвутся? Такие же враги, может и похлеще иранцев. Враг моего врага - мой друг......Израиль вложил Тр...

ВСУ настойчиво "молятся" на "Орешник". Удар может последовать через 48 часов

ВСУ настойчиво "молятся" на "Орешник". Удар может последовать через 48 часов

Двое суток ВСУ не оставляют провокаций, атакуя мирные регионы России ракетами и дронами. После запуска ATACMS по Таганрогу и ударов БПЛА по Брянску атакованы были Севастополь, причём в несколько волн, и Чечня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх