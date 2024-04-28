Сегодня в ДК "Победа" проходит турнир по волейболу За кубок соревнований будут бороться 5 команд: "АМО", "Город", "Любители", "НСХК" (колледж), и "Тростянка".
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Сегодня в ДК "Победа" проходит турнир по волейболу За кубок соревнований будут бороться 5 команд: "АМО", "Город", "Любители", "НСХК" (колледж), и "Тростянка".