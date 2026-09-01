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Как мы поднимались на гору в Железноводске ради фото

Как мы поднимались на гору в Железноводске ради фото

Как мы поднимались на гору в Железноводске ради фото Осенью была возможность чуть-чуть отдохнуть, поэтому мы с братом решили взять билеты и улететь в Минеральные Воды, а оттуда добраться до Пятигорска.

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