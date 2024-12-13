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Российский рецидивист вступил в запрещенную АУЕ-ячейку и был снова осужден

Российский рецидивист вступил в запрещенную АУЕ-ячейку и был снова осужден

В Ангарске городской суд приговорил 32-летнего уроженца Балаганского района к двум годам и 10 месяцам лишения свободы за то, что он вступил в запрещенное в России экстремистское движение «Арестантский уклад един» (АУЕ).

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