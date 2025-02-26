Соловьев и Аверина рассказали о подготовке к свадьбе — скромное торжество, не как у Трусовой

Спортсмены планируют связать себя узами брака совсем скоро. Дмитрий Соловьев и Дина Аверина 7 ДнейДмитрий Соловьев и Дина Аверина появились на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» в кинотеатре «Октябрь» и рассказали, как идет подготовка к их свадьбе.