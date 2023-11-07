Российские силы ПВО обезвредили 17 украинских дронов над Крымом и Черным морем

Восемь из общего числа БПЛА были перехвачены, а девять — уничтожены, уточнили в ведомствеВ Министерстве обороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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