Российские силы ПВО обезвредили 17 украинских дронов над Крымом и Черным морем

Восемь из общего числа БПЛА были перехвачены, а девять — уничтожены, уточнили в ведомствеВ Министерстве обороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.