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Проблемы Кузнецова в СКА, Месси не вернется в «Барселону», «Милан» – 8-й в Серии А, победа Клэбо, умер Борис Спасский, Моуринью дисквалифицирован на 4 матча и другие новости

Проблемы Кузнецова в СКА, Месси не вернется в «Барселону», «Милан» – 8-й в Серии А, победа Клэбо, умер Борис Спасский, Моуринью дисквалифицирован на 4 матча и другие новости

1. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ после 0:3 и 2:4), Малкин набрал 2+2 с голом в овертайме, у Мичкова 2+1 (делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков).

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Комментарии
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КУАТ
Футболисты в Грузии и раньше были популярны.
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15 час.
Лена Мисько
Ждать, что тебя будут любить фанаты после перехода в один клуб, это примерно то же самое, как пнуть на улице бешеную собаку в надежде, что она завиляет хвостом.
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8 час.
Лена Мисько
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8 час.
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