Проблемы Кузнецова в СКА, Месси не вернется в «Барселону», «Милан» – 8-й в Серии А, победа Клэбо, умер Борис Спасский, Моуринью дисквалифицирован на 4 матча и другие новости

1. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ после 0:3 и 2:4), Малкин набрал 2+2 с голом в овертайме, у Мичкова 2+1 (делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков).
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