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6 нестандартных маршрутов для путешествия по России

6 нестандартных маршрутов для путешествия по России

Когда главные туристические тропы страны уже пройдены, всегда можно найти что-то новое. Вместо привычных музеев и соборов — буддийский монастырь, астрономическая обсерватория, винодельня или высокогорный курорт.

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