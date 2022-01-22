Смейся до слёз

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Что хочу, то и ворочу: 15 примеров «самостроя»

Что хочу, то и ворочу: 15 примеров «самостроя»

Какой была бы ваша реакция, если бы житель вашего дома решил достроить себе двухэтажный балкон необъятной ширины или персональный лифт, с выходом прямо на улицу? Такие самовольные архитектурные решения зачастую вызывают осуждение окружающих.

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