Что хочу, то и ворочу: 15 примеров «самостроя»

Какой была бы ваша реакция, если бы житель вашего дома решил достроить себе двухэтажный балкон необъятной ширины или персональный лифт, с выходом прямо на улицу? Такие самовольные архитектурные решения зачастую вызывают осуждение окружающих.
Какой была бы ваша реакция, если бы житель вашего дома решил достроить себе двухэтажный балкон необъятной ширины или персональный лифт, с выходом прямо на улицу? Такие самовольные архитектурные решения зачастую вызывают осуждение окружающих.
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