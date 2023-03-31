Рабочие места знаменитых творческих людей

Давайте посмотрим, как выглядели рабочие места людей, которые заняли почетное место в истории.Тина Фей, актриса и писательницаНил Геймен, писатель-фантастБоб Дилан, музыкантТим Бертон, кинорежиссер и писатель Джон Леннон и Йоко Оно, музыкантыРоальд Дал, писатель Никола Тесла, физик и изобретательКарл Лагерфельд, дизайнер одеждыМарк Ротко, художникМартин Лютер Кинг младший, проповедникЭлвин Брукс Уайт, писательМарта Стюарт, телеведущая и писательницаМарк Цукерберг, программист и предпринимательДик Кларк, ведущий игровых шоу и предпринимательАнри Тулуз-Лотрек, художник-постимпрессионистДжон Сингер Сарджент, художникБрюс Спрингстин, музыкантДжек Уайт, музыкантЛев Толстой, писательСьюзен Зонтаг, писательница и театральный критикЭдвард Мунк, художникКлод Моне, художникДжон Апдайк, писательСальвадор Дали, художникПоль Сезанн, художникДжексон Поллок, художникРэй Брэдбери, писательАльберт Гор, политикСтив Джобс, изобретатель и предпринимательХантер Томпсон, журналист и писательисточникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).