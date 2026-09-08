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Регионы России

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Сотрудничество с Китаем – это просто

Сотрудничество с Китаем – это просто

Накануне, 7 сентября, в Торгово-промышленной палате Ярославской области прошёл семинар «Специфика ведения бизнеса с Китаем в современных условиях: импорт, финансовая и транспортная логистика».

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