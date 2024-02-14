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Минэкономразвития предложило бизнесу заменить штрафы инвестициями 

Минэкономразвития предложило бизнесу заменить штрафы инвестициями 

Минэкономразвития разрабатывает схему, по которой компании при нарушении требований надзорных органов вместо оплаты штрафов смогут направлять средства на инвестиции, написали «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.

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