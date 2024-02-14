Минэкономразвития предложило бизнесу заменить штрафы инвестициями 

Минэкономразвития разрабатывает схему, по которой компании при нарушении требований надзорных органов вместо оплаты штрафов смогут направлять средства на инвестиции, написали «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии