Гречневая крупа. Лидер среди круп по содержанию витаминов группы B. Они нужны для функционирования мозга и нервной системы в целом.
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Гречневая крупа. Лидер среди круп по содержанию витаминов группы B. Они нужны для функционирования мозга и нервной системы в целом.
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