Россиянам рассказали, на сколько вырастут штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. С 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за несоблюдение ПДД. Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс раскрыл, какие суммы придется платить нарушителям.
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