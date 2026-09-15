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Царьград

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В Туапсе мать с 8-летней дочерью разбились на электросамокате

В Туапсе мать с 8-летней дочерью разбились на электросамокате

В Туапсе женщина с восьмилетней дочерью получили травмы при падении с электросамоката. Инцидент произошёл накануне в центральной части города, когда они направлялись в школу.

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