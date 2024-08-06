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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие железнодорожных войск ЦВО в ходе СВО восстановили движение на железнодорожных участках протяжённостью более 450 км

Военнослужащие железнодорожных войск ЦВО в ходе СВО восстановили движение на железнодорожных участках протяжённостью более 450 км

Сводные подразделения железнодорожных войск округа выполняют задачи по эвакуации и передислокации военной техники в зоне проведения СВО, а также по ремонту и обслуживанию ракетно-артиллерийского вооружения и техники.

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