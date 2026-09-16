Центр общественного наблюдения открылся в Салехарде

В Салехарде начал работать региональный медиацентр «Ямал-Выборы-2026». Там же развернулся центр общественного наблюдения: на видеостену в режиме реального времени выведены трансляции с избирательных участков.
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