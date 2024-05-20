Дочь Тимура Еремеева прооперировали

Известный российский актер и телеведущий Тимур Еремеев обычно не раскрывает детали личной жизни. Однако на этот раз он решил сделать исключение и поделился информацией о том, что его дочери недавно пришлось перенести хирургическое вмешательство.
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