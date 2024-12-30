В Тамбове определили самых метких юных стрелков

В тире спортивной школы №1 Тамбова прошло открытое личное Первенство города по пулевой стрельбе, соревнования посвящено памяти педагога, воспитавшего призеров и победителей соревнований по пулевой стрельбе и полиатлону самого высокого уровня Юрия Вавилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии