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Новости Тамбова

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В Тамбове определили самых метких юных стрелков

В Тамбове определили самых метких юных стрелков

В тире спортивной школы №1 Тамбова прошло открытое личное Первенство города по пулевой стрельбе, соревнования посвящено памяти педагога, воспитавшего призеров и победителей соревнований по пулевой стрельбе и полиатлону самого высокого уровня Юрия Вавилова.

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