Британский политик захотел «похитить» куратора ICE для защиты страны

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что хочет «похитить» курирующего охрану границ советника президента США Тома Хомана.
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