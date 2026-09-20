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125region.ru | Новости

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Британский политик захотел «похитить» куратора ICE для защиты страны

Британский политик захотел «похитить» куратора ICE для защиты страны

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что хочет «похитить» курирующего охрану границ советника президента США Тома Хомана.

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