Спецслужбы Балтии увидели угрозу в докладе России

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил ТАСС, что спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии расценивают совместный доклад России и Белоруссии, посвященный ситуации с правами человека в ряде государств, как попытку дестабилизировать обстановку в этих странах.