Спецслужбы Балтии увидели угрозу в докладе России

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил ТАСС, что спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии расценивают совместный доклад России и Белоруссии, посвященный ситуации с правами человека в ряде государств, как попытку дестабилизировать обстановку в этих странах.
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