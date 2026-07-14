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Суды из-за миллионов и страх остаться на улице: почему Маша Распутина экстренно расписалась с мужем после 25 лет совместной жизни

Внезапная новость об официальной регистрации брака Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова после четверти века совместной жизни вызвала бурные обсуждения.

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