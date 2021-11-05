Платошкин считает, что будущее Рашкина — дело КПРФ

Медвежий уголПолитикаПлатошкин считает, что будущее Рашкина — дело КПРФавтор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин в последние дни не раз высказывался о деле Валерия Рашкина.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей МикульскийПлатошкин помог своей пассии в Госдуму попасть и успокоился. Видимо вся его политическая деятельность к этому и сводилась.bianka БелаяПлатошкин с Зюгашкиным пусть свою партейную кассу считают, а с Рашкиным будет заниматься прокуратура, согласно Закону, который для всех един , а не особый для КПРФСергей С СтанкинЯ что то не слышу воплей Срашкина о том,что его подставили!!!Значит точно делал и думал,что ему все позволено!!!Вячеслав БелослюдовДа вообще плевать исключат его из партии или нет. Закон должен быть для всех один. Совершил преступление? Получи! Партия прикрывает? Или руководство? Значит соучастники! Получите все!USUri StrukowЗа браконьерство любой отвечает по закону. А работодатель это уже другое. Вообще не понятно, зачем у браконьера требовали назвать место работы, а услышав- госдума, потребовали назвать партию. И еще непонятка, в госдуме огромный штат работников и именно они говорят, что работают в думе. Что касается депутатов, то они так и говорят- депутат государственной думы РФ. Непонятно, на основании чего был остановлен для обыска автомобиль. И еще, если чел, сидящий в машине, показывает корки депутата, больше ничего не имеют права делать по закону. Инфа моментально должна быть доведена до министра внутренних дел, который должен был связаться с госдумой. Как-то мутно все в новостях представили. Типа, мне вышибут дверь в хате, найдут в холодильнике мясо, и меня скрутят до выяснения, а не я ли разделал те трупяки, которые еще не нашли.Александр ПавловТак делайте что нибудь ощутимое для народа, кроме как языком махать!Сергей КВероятно Рашкин это только верхушка айсберга КПРФ, вероятно надо всю верхушку КПРФ пропустить через комиссию типа Стучки.Александр КловоПоджог рейхстага тоже был очевидным преступлением коммунистов. А потом выяснилось другое. Поживем - увидим.Владимир EвтушенкоОкак антисовесткая сволочь оживилась, типа микульского, аж захлёбывается своим дерьмом. А почему? Да потому что Рашкин член КПРФ. А был бы он от ЕР, то все эти мсикульские шавки пожджали бы хвост и молчали. Как молчали эти шакалы несколько лет назад на Алтае члены ЕР забили горных козлов из Красной книгиВладимир КурюкинМожет поднапряжешься и объявишь чем окончилось для тех козлов, которые горных козлов забили? Каждый баран должен отвечать за свои яйца, те козлы ответили и по божьему промыслу и по уголовному розыску? Таки этот лось не заслужил ли такого же?Владимир EвтушенкоА ничего тем браконьерам не было.Я не думаю оправдывать Рашкина, если забил лося, пусть отвечает. Мне истерия не н6равится по этому поводу, поднятая лакеями олигархов.USUri StrukowОни не парятся. В этом году с 1го августа вступили в силу поправки в закон, разрешающие отстрел краснокнижных животных. Теперь ЕР чисты, как младенец. Это закон продавили охотники из ЕР.Николай КузнецовВерно. Никто Рашкина не оправдывает, а тут некоторые возбужденные орут, будто им тестикулы прищемило. Да про едросовцев никто не хочет вспоминать, которые подобное же совершали. Зато на Рашкина как науськанная свора накинулись, будто его уже Отмазали.Николай КузнецовЛично? Не могу, я ведь специально все не записываю. А вот чуть выше Евтушенко написал об таком факте. Просто по жизни знаю, как оно бывает и бывало. Да и партия у власти -ЕР, т.е. процентов 70 чиновников и прочих деятелей состоят в членах ЕРСергей МикульскийВова! Промахнулся ты однако. Я никогда не был за Едросов. 19 сентября голосовало за КПРФ. Только я за правду, а она такова, что Платошкин к власти рвался. Получил ее в лице Глазковой и успокоился. Разочаровался я в нём.USUri StrukowДобавлю к вышенаписанному. В соседней с московской области был мэр, потом вечный депутат, бывший член бандитской группировки, член ЕР с 2001го года и поныне, сбивший по пьяни насмерть двух мальчишек. Люди до сих пор возмущаются, а ему похрен. Дело было шумное, но ни слова по центральным телеканалам. А ведь это дети, а не лось.Stilianos KanakidisАнекдот от Рашкина: "В Думе голдёж, пердёж, законы не понятные, в голове туман, решил сибирским свежим воздухом подышать, как решил, так и сделал, и вот значить гуляю по лесной поляне, воздух пьянит, ляпота и вдруг.... споткнулся, потерял сознание........ очнулся, сижу в машине, а в багажник забежал Лось, сам себя разделал, шкуру выкинул и мясом лег да, да прямо в багажнике, не верите? Так спросите у лесника, инспектора и там ещё разная шушера была- свидетели.igor smirnowи тут откуда не возьмись, толпа свидетелей и через неделю найденное ружье с охотничьим билетом, что б не перепутали!АлександрНе было ни толпы,да и ружьишко нашли сразу.Никакой недели не потребовалось.USUri StrukowАнекдот правильный кроме одного, Саратов находится не в Сибири, а на Волге. Растут там хорошо арбузы. А естественных лесов никогда не было, все это посадки. Сажали, в основном, в советское время. Но лоси есть. Я бы сразу поверил в эту историю, если бы сначала нашли разделанную тушу лося, потом на районе об'явили план перехват, и при проведении досмотров всех авто, нашли мяско в машине депутата. Да и фамилию и партию сказали бы в последующих выпусках новостей.Николай КузнецовДа скорее всего виноват он. Просто с таким бы энтузиазмом и ЕР бы вспомнили. Ан нет, тишина и мертвые с косами.АлександрПримеры забывчивости можете привести?АЛЕКС БАМЯ тоже поехал на охоту в лес. Смотрю - туша лося! Без рогов и копыт. Хотел разделать - забыл нож дома. Один - не могу поднять. Так пришлось бросить. Бывает.USUri StrukowЯ как-то тоже был в гостях у друзей охотников. Бухали, а потом нам в машину полкабана закинули. Слава богу КАК ВСЕГДА!!! никто не остановил- не обыскал. Ни егеря с лесниками, ни полицаи с бригадой телевизионщиков. Вообще никто. Как не встречал я в лесах мещерских, т.е. настоящих лесах, никаких проверяльщиков с телевидением. А вот изрешеченные знаки, запрещающие охоту, и гильзы, это в достатке.АЛЕКС БАМТак я и имею ввиду мещёрский лес! Никаких телевизиощиков в мещёрских лесах нет. Они там заблудятся и в болотах утонут.АЛЕКС БАМЯ тоже поехал на охоту в лес. Смотрю - туша лося! Без рогов и копыт. Хотел разделать - забыл нож дома. Один - не могу поднять. Так пришлось бросить. Бывает.Владимир ЛисуковРашкину поставить на вид и разойтись по домам. На вид уже есть, тогда вынести строгое с предупреждением. Вот и вся каша-малаша. Можно подумать, что он только один занимался такой охотой. Он ведь стоял на страже животного мира? Что охраняем, то и имеем. Всё по закону.Татьяна ЧайкаДело Рашкин это уже дело суда РФ)))НАНаталья АндросоваПодставили Рашкина 100 процентовсаша дмитренколося подкинули)))))))))))евгений кузинА блевакам мудашкин нассыт в глаза,а они будут вопить,что божья роса!как была ты дурой,так и остаёшься скорбной на всю голову.Серж Прологов"...Рашкин утверждает, что мясо лося им было найдено..." так тем более заРашкинДа нужно гнать отовсюду. Каким идиотом нужно быть чтобы прикоснуться к найденому мясу. А вдруг оно инфицировано? Например Сибирская язва...Валерий ПашнинВначале должен быть суд, а потом разбирательство в КПРФ в отношении Рашкина.саша дмитренкосначала-лишить его девственности))))н а что дума уже согласнаКомментировать
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