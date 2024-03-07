Торги на российском рынке начались с продаж

Российский рынок открыл торги в четверг, 7 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,13%, до 3306,22 пункта, индекс РТС - на 0,55%, до 1145,34 пункта.