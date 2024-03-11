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Взрыв на почте в Москве: Громкий хлопок, из посылки повалил зелёный дым

Взрыв на почте в Москве: Громкий хлопок, из посылки повалил зелёный дым

Источник сообщил о взрыве посылки при разгрузке в отделении "Почты России" в Москве.По информации канала SHOT, взрыв произошёл сегодня рано утром во время разгрузки машины в одном из отделений "Почты России" в Москве.

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