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Русская весна

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Россия наращивает производство Су-57: новые мощности в Комсомольске-на-Амуре — Military Watch Magazine

Россия наращивает производство Су-57: новые мощности в Комсомольске-на-Амуре — Military Watch Magazine

На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре запущены новые мощности, предназначенные для увеличения выпуска истребителей пятого поколения Су-57, сообщает американское военное издание Military Watch Magazine, ссылаясь на данные OSINT и неких источников.

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