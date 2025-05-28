Меланома кожи: как распознать опасность вовремя и сохранить здоровье

Меланома кожи — одно из самых агрессивных онкологических заболеваний. Она быстро развивается, может метастазировать и долго оставаться незамеченной.
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