Врач Агапова: мужчинам 50+ анализ крови на ПСА нужно сдавать раз в два года

Анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) помогает вовремя выявить рак простаты. Врачи рекомендуют сдавать его мужчинам после 50 каждые два года, рассказала «Газете.
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