Нырнуть и не утонуть: советы эксперта по безопасным заплывам

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Купаться в специально оборудованных для этого местах, не злоупотреблять алкоголем, трезво оценивать свои физические возможности и не паниковать – эти правила помогут избежать несчастных случаев на воде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Купаться в специально оборудованных для этого местах, не злоупотреблять алкоголем, трезво оценивать свои физические возможности и не паниковать – эти правила помогут избежать несчастных случаев на воде.
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