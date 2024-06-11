Полиция успешно спасла пятерых заблудившихся детей в Первоуральске

В Первоуральске завершена успешная операция по спасению пятерых пропавших детей. По данным пресс-службы УМВД России по Первоуральску, несовершеннолетние отправились на пешую прогулку к Верхнему пруду, но на обратном пути заблудились.
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