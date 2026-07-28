Какие территории приобрела бы Российская империя, если бы не вышла из Первой мировой

В ноябре 2018 года мир отметил столетний юбилей окончания Первой мировой войны. Россия, потерявшая в ней около 2,5 миллиона человек, принадлежала к лагерю победителей — но парадоксальным образом оказалась проигравшей страной.
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