В Японии сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет

КНДР запустила две баллистические ракеты. Об этом 12 октября сообщила береговая охрана Японии. / Источник: Web.
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