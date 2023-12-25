Взгляните на анти-топ блюд мира за 2023 год. Там есть и наш любимый холодец — да, мы тоже обалдели

Познавать культуру разных стран лучше всего через еду. Ведь что как не национальные блюда наиболее ярко раскроет местную культуру! Правда, вот одно издание решило пойти от обратного и составить рейтинг худших, а не лучших блюд из разных уголков мира.
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