Учительница, директор и говорящий кактус В школе № 17 учительницу русского языка и литературы Галину Петровну уважали все: директор — за безупречные отчёты, коллеги — за крепкие нервы, ученики — за то, что она никогда не говорила: «А вот в наше время…» Она просто выразительно смотрела поверх очков, и класс сам вспоминал, как было в […]Учительница, директор и говорящий кактус В школе № 17 учительницу русского языка и литературы Галину Петровну уважали все: директор — за безупречные отчёты, коллеги — за крепкие нервы, ученики — за то, что она никогда не говорила: «А вот в наше время…» Она просто выразительно смотрела поверх очков, и класс сам вспоминал, как было в её время.