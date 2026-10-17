«Тонкая работа». Водопровод, отопление и канализацию пора вернуть в руки государства Мария Кузнецова Фото: Александра Попова/ТАСС Материал комментируют: Константин Крохин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан проанализировать причины превышения в некоторых регионах определенной правительством РФ верхней планки роста тарифов ЖКХ.
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Все говорят о ЖКХ. Уже год как не дают платежные документы ни в бумажном, ни в электронном виде. Такие системы оплаты, что все платежи с уходят с процентами, системы работают так, что сложно ввести данные и оплатить, не рассчитаны на потребителя.
Мафия. И Дума похоже в доле.
это что новость. и президент это знает и Володин это прекрасно знает. но что поделать там везде свои и как их можно наказать. да никак. поругать можно наказать нельзя. вот по этому и бодряк который длится уже 25 лет. а кто всем заведует не депутаты а их родственники или друзья. которых они покрывают. а президент им давно не указ. что он намечает никто не исполняет. наоборот он исполняет что они прикажут создается такое впечатление.
Эту контору давно пора разогнать и признать вне закона. Пусть жители создадут свой кооператив и решают кому и куда платить.
И вернуть Внешторг. Туда отправить всех менеджеров - торгашей, а во главе Министерств назначить профессионалов в данной отрасли.