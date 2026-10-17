«Тонкая работа». Водопровод, отопление и канализацию пора вернуть в руки государства Мария Кузнецова Фото: Александра Попова/ТАСС Материал комментируют: Константин Крохин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан проанализировать причины превышения в некоторых регионах определенной правительством РФ верхней планки роста тарифов ЖКХ.