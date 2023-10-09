JSSR: неприятие религии в молодом возрасте портит отношения с родителями

Американские психологи из Пенсильванского университета и Университета Бригама Янга в штате Юта изучили последствия отказа от религиозной идентификации в подростковом и раннем взрослом возрасте для семейных взаимоотношений.
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