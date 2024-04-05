Morgan Stanley и UBS открывают клиентам доступ к Bitcoin-ETF

Клиентам сразу двух крупных банков станет доступна легальная покупка Bitcoin. Morgan Stanley и UBS увидели новые возможности в привлечении инвесторов, открыв доступ к инвестированию в паи ETF, обеспеченные реальной криптовалютой.
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