Дело о воспрепятствование деятельности журналиста возбуждено после инцидента с Трушниным

Уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») возбуждено в отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.
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