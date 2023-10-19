ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Замилов
    Пиндосы все ещё не понимают что хозяевами мира не являютьсяОбозреватель назв...
  • Георгий Михалев
    Да, 13% ракет, запускаемых террористами из газы, падают на территории газы.Госдеп назвал при...
  • Георгий Михалев
    Надо срочно эвакуировать хамас в Россию, а то потом поздно будет.СМИ сообщили о ск...

Дело о воспрепятствование деятельности журналиста возбуждено после инцидента с Трушниным

Уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») возбуждено в отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх