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Не надо России ставить Израиль в пример

Не надо России ставить Израиль в пример

Россия не Израиль и не будет проводить СВО так же, как воюет Израиль в Газе.

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Комментарии
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В
Владимир
А сколько при этом жертв несет российская армия.
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3 д.
Caltar
&quot;Ставить в пример нам Израиль — всё равно что ставить в пример аккуратному хирургу мясника, мол, пусть так же режет без разбора....&quot;,то есть в ВОВ Советская Армия вела себя как &quot;мясник&quot;,забрасывая бомбами врага,окопавшегося на нашей территории,в наших городах?!. Афтор ни чё  попутал или считает,что сидя в окопах и не трогать укропов,радующихся каждой ракете или дрону упавшим на наши города,самое то,ведь мы не такие?!. Кто-то из &quot;наших&quot; умников высказался на тему почему не трогаем железную дорогу,мосты и тоннели,так это,чтоб не причинять неудобств &quot;мирным&quot; жителям Залежалой!А то,что всё вооружение с боеприпасами доходит до укропов и потом прилетает к нам,убивая и калеча наших людей до колена получается! Сколько базара было по Мариуполю и заводу &quot;Азовсталь&quot;, про то,что нам потом его восстанавливать придётся и вообще &quot;мы не они&quot;,в результате от города остались руины,а завод в пыль обратили,кстати,теперь говорят,что завод и так переносить надо было,так как вся гадость на город летела! Города,посёлки никто нам просто так не сдаст,всё придётся восстанавливать,так может начать воевать,а не сказки рассказывать о своём &quot;гуманизме&quot;,тем более не к своим людям,а к тем,что плевать хотели на Россию и ещё в самом начале СВО,травивших пирожками наших солдат и наводивших артиллерию на наши позиции? У нас каждый день талдычат о готовности к переговорам с укропами,а с кем говорить-то собрались,с теми кто призывал кастрировать пленных,разбирать их на органы,а как же денацификация и т.д.?
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3 д.
ГМ
Георгий Михалев
Хочешь, не хочешь, а придется снять белые перчатки, иначе будем вокруг Авдеевки еще 10 лет топтаться.
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3 д.

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