Не надо России ставить Израиль в пример

Caltar

"Ставить в пример нам Израиль — всё равно что ставить в пример аккуратному хирургу мясника, мол, пусть так же режет без разбора....",то есть в ВОВ Советская Армия вела себя как "мясник",забрасывая бомбами врага,окопавшегося на нашей территории,в наших городах?!. Афтор ни чё попутал или считает,что сидя в окопах и не трогать укропов,радующихся каждой ракете или дрону упавшим на наши города,самое то,ведь мы не такие?!. Кто-то из "наших" умников высказался на тему почему не трогаем железную дорогу,мосты и тоннели,так это,чтоб не причинять неудобств "мирным" жителям Залежалой!А то,что всё вооружение с боеприпасами доходит до укропов и потом прилетает к нам,убивая и калеча наших людей до колена получается! Сколько базара было по Мариуполю и заводу "Азовсталь", про то,что нам потом его восстанавливать придётся и вообще "мы не они",в результате от города остались руины,а завод в пыль обратили,кстати,теперь говорят,что завод и так переносить надо было,так как вся гадость на город летела! Города,посёлки никто нам просто так не сдаст,всё придётся восстанавливать,так может начать воевать,а не сказки рассказывать о своём "гуманизме",тем более не к своим людям,а к тем,что плевать хотели на Россию и ещё в самом начале СВО,травивших пирожками наших солдат и наводивших артиллерию на наши позиции? У нас каждый день талдычат о готовности к переговорам с укропами,а с кем говорить-то собрались,с теми кто призывал кастрировать пленных,разбирать их на органы,а как же денацификация и т.д.?