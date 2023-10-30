С иврита на греческий: детей перебежчика Галкина* подвергли чудовищному стрессу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНАПосле бегства бывшей примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* внимание общественности приковано к каждому шагу звездного семейства.
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