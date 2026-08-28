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Газета.ру

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Президент Приднестровья Красносельский не будет баллотироваться на третий срок

Президент Приднестровья Красносельский не будет баллотироваться на третий срок

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что не намерен баллотироваться на третий срок в ходе президентских выборов в декабре текущего года и, согласно конституции, он сложит полномочия, его слова приводит ТАСС.

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