Президент Приднестровья Красносельский не будет баллотироваться на третий срок

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что не намерен баллотироваться на третий срок в ходе президентских выборов в декабре текущего года и, согласно конституции, он сложит полномочия, его слова приводит ТАСС.
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