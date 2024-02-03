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Сотни чиновников в США и Европе подписали коллективное письмо с критикой политики поддержки Израиля

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Том Бейтман Должность, Корреспондент Би-би-си при Государственном департаменте США Более 800 действующих государственных служащих США, Великобритании и стран ЕС подписали коллективное заявление, предупреждающее, что политика их собственных правительств в войне между Израилем и Газой может быть приравнена к «серьезным нарушениям международного права».

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