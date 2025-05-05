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Запад говорит одно, а делает совершенно другое, заявил Путин

Запад говорит одно, а делает совершенно другое, заявил Путин

Коварство Запада состоит в том, что он говорит одно, а делает совершенно другое. На это указал президент РФ Владимир Путин.

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