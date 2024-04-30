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Киевский режим предпринял попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

Киевский режим предпринял попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

Вооруженные силs Украины нанесли удар в ночь на 30 апреля.В ночь на 30 апреля Вооруженные силу Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Крыма с применением баллистических ракет большой дальности ATACMS.

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