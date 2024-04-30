Киевский режим предпринял попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

Вооруженные силs Украины нанесли удар в ночь на 30 апреля.В ночь на 30 апреля Вооруженные силу Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Крыма с применением баллистических ракет большой дальности ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии