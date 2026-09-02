Глава администрации сообщил о повреждении предприятия в Никопольском районе

В результате ночной атаки в Днепропетровской области было повреждено предприятие. Инцидент произошел в Никопольском районе, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
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