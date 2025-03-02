«Саммит мира» в Лондоне предсказуемо закончился пшиком. Европейские лидеры обсудили то, на что они не в силах повлиять и согласились […] The post Британский план по Украине: придумать план appeared first on Медиакратия.
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