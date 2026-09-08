В политехническом колледже на Клары Цеткин пройдет День открытых дверей

В эту субботу 12 сентября в Политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова пройдёт День открытых дверей городского проекта «Профессиональное обучение без границ».
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