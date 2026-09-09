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Нижегородская правда

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Что можно, а что нельзя делать в доме-памятнике

Что можно, а что нельзя делать в доме-памятнике

Жить в доме, который является объектом культурного наследия, не только престижно, но и ответственно. То, что разрешено делать в обычном доме, в памятнике архитектуры либо запрещено, либо на это надо получить десятки согласований.

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