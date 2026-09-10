Почему не стоит ждать сдачи в плен окруженных в Харьковской области боевиков ВСУ

Военнослужащие российской группировки «Север» продолжают зачищать «Резниковский котёл». На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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Свежие комментарии
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ТОСОЧКИ должны хорошо поработать, чтобы ни одна наёмная западная сволочь не уцелела! Удачи нашим парням!
ЕСЛИ ТАМ НАЁМНИКИ...ТО В ПЛЕН НЕ БРАТЬ...ТОЛЬКО УНИЧТОЖАТЬ...
Блин, еще и корми это ЗЛО!!! Дешевле УНИЧТОЖИТЬ! Украинцев ведь там нет, они за евреев во власти умирать не будут! СТИРАТЬ под корень!
Если враг не сдается, то его УНИЧТОЖАЮТ!