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Царьград

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День города Коломны 12 сентября 2026: программа, кто выступает, будет ли салют

День города Коломны 12 сентября 2026: программа, кто выступает, будет ли салют

849 лет Коломне: куда сходить 12 сентября и что ждёт гостей на Дне города.День города в Коломне в 2026 году пройдёт сегодня, 12 сентября.

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